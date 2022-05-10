Кабмин разрешил экспорт сахара и пшена — Finance.ua

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Кабмин разрешил экспорт сахара и пшена

Сегодня 21:21Аграрный рынок
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Кабинет Министров разрешил экспортировать сахар и просо.
Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении правительства № 549.
Этим документом Кабмин внес изменения в приложения 1 и 5 к постановлению «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год». Так, сахар и просо исключены из списка товаров, экспорт которых запрещен, и внесены в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.
Как сообщалось, Кабинет Министров 5 марта приостановил экспорт живого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречки, пшена, сахара, пищевой соли. Запрет на экспорт скота, мяса и субпродуктов был отменен 9 апреля.
По материалам: Укрінформ
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