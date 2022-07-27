Кабмин разрешил экспорт ржи и минеральных удобрений — Finance.ua

Кабмин разрешил экспорт ржи и минеральных удобрений Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Кабинет Министров отменил запрет на экспорт ржи и минеральных удобрений, для этих товаров введен режим автоматического лицензирования.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Согласно сообщению, переходные остатки ржи в Украине оцениваются на уровне 73 тыс. тонн, а производство зерна прогнозируется на уровне 351 тыс. тонн.

Это позволит обеспечить внутреннюю потребность в потреблении, составляющую 353 тыс. тонн в год.

«Кроме того, в связи с завершением посевной кампании запрос на покупку минеральных удобрений значительно ниже. А направление излишков этих товарных позиций на экспорт позволит увеличить валютные поступления в страну, что является важным условием экономического восстановления. Напомним, ранее правительство ввело нулевую квоту для экспорта ржи и минеральных удобрений, что фактически означало запрет на их поставки. Такие меры были необходимы для обеспечения обязательного присутствия на рынке этих критически важных товаров», — говорится в сообщении.

В июле Кабинет Министров запретил экспорт минеральных удобрений и разрешил экспорт овса.

Українські Новини По материалам:

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