Кабмин продлил программу развития автомобильных дорог до конца года, уменьшив финансирование — Finance.ua

Кабмин продлил программу развития автомобильных дорог до конца года, уменьшив финансирование Сегодня 05:42 — Казна и Политика

Кабмин продлил программу развития автомобильных дорог до конца года, уменьшив финансирование

Кабмин продлил действие Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения еще на год — до конца 2023 года и увеличил прогнозный объем общего финансирования на 38% — до 484 млрд 865,22 млн грн. При этом на 2023 год финансирование уменьшено в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом — до 58 млрд 874,87 млн грн со 102 млрд 279,53 млн грн.

Соответствующее решение Кабмин утвердил постановлением № 254 от 21 марта.

Согласно ему, общее финансирование за счет средств специального государственного бюджета (Дорожный фонд) шестилетней программы увеличено до 318 млрд 161,47 млн грн против 178 млрд 111 млн грн в бывшей редакции постановления. Но при этом на 2023 год по этой статье предусмотрено 45 млрд 985,52 млн грн против 57 млрд 977,35 млн грн годом ранее.

Финансирование за счет международных организаций увеличилось в 2,1 раза — до 11 млрд 386,79 млн грн в 2023 году против 5 млрд 343,51 млн грн в прошлом году. Статья финансирования «прочие источники, в том числе средства инвесторов» сократилась в 25 раз: с 38 млрд 958,67 млн грн до 1 млрд 502,56 млн грн в 2023 году.

Общие отчисления на погашение кредитов по программе увеличены с 33 млрд 520 млн грн до 67 млрд 522,67 млн грн.

Согласно тексту программы предполагается строительство более 40 новых автомобильных дорог общего пользования государственного значения, капитальный ремонт более 130 дорог, текущий средний ремонт более 200 дорог общего пользования.

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