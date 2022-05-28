Кабмин предоставил дополнительно 3,4 млрд грн портфельных госгарантий четырем банкам — Finance.ua

Кабмин предоставил дополнительно 3,4 млрд грн портфельных госгарантий четырем банкам

Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Кабинет министров предоставил четырем банкам 3,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства, свидетельствует постановление правительства № 625 от 24 мая 2022 года.

Согласно обнародованному на «Правительственном портале» документу, Ощадбанку предоставлено дополнительно 1 млрд грн портфельных госгарантий, еще по 796,5 млн грн госгарантий Кабмин предоставил «Укргазбанку», ПриватБанку, Укрэксимбанку.

Как сообщалось, 2 мая Кабинет министров дополнительно предоставил 10 банкам 1,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год, а 28 апреля — 18,85 млрд грн портфельных госгарантий 17 банкам.

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