Кабмин предоставил дополнительно 3,4 млрд грн портфельных госгарантий четырем банкам — Finance.ua

Кабинет министров предоставил четырем банкам 3,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства, свидетельствует постановление правительства № 625 от 24 мая 2022 года.
Согласно обнародованному на «Правительственном портале» документу, Ощадбанку предоставлено дополнительно 1 млрд грн портфельных госгарантий, еще по 796,5 млн грн госгарантий Кабмин предоставил «Укргазбанку», ПриватБанку, Укрэксимбанку.
Как сообщалось, 2 мая Кабинет министров дополнительно предоставил 10 банкам 1,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год, а 28 апреля — 18,85 млрд грн портфельных госгарантий 17 банкам.