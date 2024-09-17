Кабмин предлагает Раде увеличить финансирование госпрограмм в космической отрасли в 2,3 раза до 380 млн гривен в 2025 году — Finance.ua
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Кабмин предлагает Раде увеличить финансирование госпрограмм в космической отрасли в 2,3 раза до 380 млн гривен в 2025 году

Казна и Политика
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Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование выполнения работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере космической отрасли, в том числе общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины, в 2,3 раза, или на 213 млн гривен, до 380 млн гривен в проекте государственного бюджета на 2025 год.
Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте 14 сентября законопроекте № 12 000.
Также в проекте госбюджета на 2025 год правительство предлагает увеличить финансирование программы управления и испытания космических средств на 1% до 471,3 млн гривен.
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2025 с доходами 2,3 трлн гривен и расходами 3,9 трлн гривен.
По материалам:
Українські Новини
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