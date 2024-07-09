Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля» — Finance.ua
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Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»

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Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
Кабинет Министров Украины заказал подарочные часы на 696,48 тыс. грн, более чем по 2000 грн за штуку. Такие часы правительство дарит от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля за особые достижения.
Об этом свидетельствуют данные о двух соответствующих тендерах в системе Prozorro. Закупки прошли в феврале и апреле 2024 года. Суммарно правительство заказало:
  • 200 мужских наручных часов модели «Time-R 319−613» по 2460 грн за единицу;
  • 96 женских наручных часов «Time-R» 460−623″ по 2130 грн за единицу.
Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
Победителем в обоих тендерах стало ООО «Киевский часовой завод». Это предприятие производит часы под брендом Kleynod. Каждая закупка была осуществлена ​​на 348,24 тыс. грн.
Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
В тендерной документации указано, что часы для мужчин должны быть поставлены в темно-синих, а для женщин — в темно-красных подарочных футлярах. Кроме того, предполагается особое оформление часов (на фото — другой вариант украшения тех же моделей).
Кабмин потратил 700 млн грн на часы «в подарок от Шмыгаля»
Так, на циферблате часов должен быть размещен малый государственный герб Украины и надпись «От премьер-министра Украины». А на задней крышке часов — малый государственный герб Украины и надпись «От премьер-министра Украины» (имя, фамилия).
По материалам:
Обозреватель
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