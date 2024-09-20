Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже — Finance.ua

Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже Сегодня 18:20 — Казна и Политика

Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже

Кабинет Министров Украины поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам, занявшим 4−6-е места на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, поручено Министерству молодежи и спорта осуществить в 2024 году выплату вознаграждений спортсменам, занявшим четвертое-шестое места на Олимпиаде в Париже, а также их тренерам.

Отмечается, что вознаграждения будут выплачены в следующих размерах: четвертое место — 250 тыс. грн, пятое место — 200 тыс. грн, шестое место — 150 тыс. грн.

Согласно сообщению Министерства молодежи и спорта, на Олимпиаде-2024 29 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое.

«Отдельно подчеркиваем, что это решение будет реализовано в рамках предварительно утвержденного бюджета и не требует выделения дополнительных бюджетных средств», — заявили в министерстве.

Как сообщалось, Украина с 12 наградами заняла 22 позицию в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

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