Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже — Finance.ua
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Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже

Казна и Политика
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Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже
Кабмин поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам за 4−6-е места на Олимпиаде-2024 в Париже
Кабинет Министров Украины поручил выплатить по 150−250 тыс. грн спортсменам, занявшим 4−6-е места на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, поручено Министерству молодежи и спорта осуществить в 2024 году выплату вознаграждений спортсменам, занявшим четвертое-шестое места на Олимпиаде в Париже, а также их тренерам.

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Отмечается, что вознаграждения будут выплачены в следующих размерах: четвертое место — 250 тыс. грн, пятое место — 200 тыс. грн, шестое место — 150 тыс. грн.
Согласно сообщению Министерства молодежи и спорта, на Олимпиаде-2024 29 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое.
«Отдельно подчеркиваем, что это решение будет реализовано в рамках предварительно утвержденного бюджета и не требует выделения дополнительных бюджетных средств», — заявили в министерстве.
Как сообщалось, Украина с 12 наградами заняла 22 позицию в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже (Франция).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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