Кабмин планирует изменить правила предоставления отсрочек: кого это касается — Finance.ua
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Кабмин планирует изменить правила предоставления отсрочек: кого это касается

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Кабмин планирует изменить правила предоставления отсрочек: кого это касается
Кабмин планирует изменить правила предоставления отсрочек: кого это касается
Сегодня Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ относительно прав педагогических работников и соискателей образования». Далее этот проект закона должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Что предлагают изменить

Среди студентов отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования. Также обучение за границей после 24 февраля 2022 года не будет давать права на отсрочку.
В то же время сохранят право на отсрочку тем, кто:
  • поступил в учебное заведение до 25 лет;
  • впервые получает новый уровень образования;
  • учится по дневной или дуальной форме.
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Как объясняет Гончаренко, уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку тем, кто обучается во второй раз.
Что предлагается изменить для преподавателей:
  • преподаватели с научной степенью (даже если уже не имеют статуса научно-педагогического работника) — получать отсрочку;
  • отсрочка также будет для педагогов внешкольного образования, которые ведут кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические) — если работали до 1 января 2025 года и по основному месту работы.

Справка Finance.ua:

  • напомним, в приложении Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение;
  • если в мобильном приложении «Резерв+» отсутствуют данные об отсрочке при ее наличии, это означает, что оператор Территориального центра комплектования не внес данные в реестр.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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