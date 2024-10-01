Кабмин отменил запрет на использование кондиционеров в госучреждениях — Finance.ua
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Кабмин отменил запрет на использование кондиционеров в госучреждениях

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Кабинет Министров Украины отменил с 30 сентября рекомендацию органам государственной власти и государственным предприятиям прекратить использование кондиционеров, а также наружное освещение зданий и близлежащих территорий.
Об этом говорится в правительственном распоряжении № 910-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 г. № 510» от 26 сентября.
Согласно документу, конечная дата этих рекомендаций перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.
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Кроме того, Кабмин отменил рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.
Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о принятии распоряжения по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности, речь идет об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий.
По материалам:
Економічна Правда
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