Кабмин отменил запрет на использование кондиционеров в госучреждениях — Finance.ua

Кабмин отменил запрет на использование кондиционеров в госучреждениях Сегодня 06:37

Кабинет Министров Украины отменил с 30 сентября рекомендацию органам государственной власти и государственным предприятиям прекратить использование кондиционеров, а также наружное освещение зданий и близлежащих территорий.

Об этом говорится в правительственном распоряжении № 910-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 г. № 510» от 26 сентября.

Согласно документу, конечная дата этих рекомендаций перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.

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Кроме того, Кабмин отменил рекомендацию органам местного самоуправления ограничить освещение улиц и парков.

Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о принятии распоряжения по уменьшению потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. В частности, речь идет об отказе от использования кондиционеров и наружного освещения зданий.

Економічна Правда По материалам:

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