В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии — Finance.ua

В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии Сегодня 17:41 — Энергетика

В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии

В «Укрэнерго» предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч.

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

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Тариф на передачу для «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/мВт*ч.

Как пишет издание, окончательное решение будет принято Регулятором после процедуры открытого обсуждения.

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«Почти 50% затрат и дальше, по расчетам системного оператора, будут занимать расходы на выполнение специальных обязанностей — 33,6 млрд грн с 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, — это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств», — отмечает издание.

Расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат электрической энергии в 2025 году, планируются на уровне 18 349 300 тыс. грн.

Економічна Правда По материалам:

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