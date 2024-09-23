В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии — Finance.ua
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В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии

Энергетика
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В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии
В «Укрэнерго» предлагают повысить тариф на передачу электроэнергии
В «Укрэнерго» предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% - до 783,71 грн/МВт*ч.
Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.
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Тариф на передачу для «зеленой» металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/мВт*ч.
Как пишет издание, окончательное решение будет принято Регулятором после процедуры открытого обсуждения.
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«Почти 50% затрат и дальше, по расчетам системного оператора, будут занимать расходы на выполнение специальных обязанностей — 33,6 млрд грн с 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, — это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств», — отмечает издание.
Расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат электрической энергии в 2025 году, планируются на уровне 18 349 300 тыс. грн.
По материалам:
Економічна Правда
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