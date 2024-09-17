В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду — Finance.ua

В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду
В Ассоциации «Укрводоканалэкология» отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.
Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора «Киевводоканала» по стратегической политике Дмитрий Новицкий.
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По словам директора Ассоциации «Укрводоканалэкология», тарифы на воду в стране не пересматривались регулятором много лет. В последний раз были утверждены цены в 2021 году. После этого была попытка установить новые тарифы в 2023 году, однако правительство отменило такое решение. По мнению чиновника, это было сделано незаконно.
Он подчеркнул, что сейчас отечественные водоканалы находятся на грани выживания. Из-за нехватки средств работники получают мизерную заработную плату — в среднем в отрасли примерно на уровне 13 тыс. гривен.
По убеждению директора Киевводоканала, такая ситуация представляет большую угрозу всей отрасли.
«Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема», — отмечается в заявлении.
Сейчас цена за один кубический метр очищенной, безопасной воды вместе с водоотводом в столице Украины составляет 30 гривен, однако, если бы в прошлом году тариф не отменили, то стоила бы 40 гривен.
Как известно, тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах.
Тем не менее, в небольших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже возросла или может вырасти в сентябре 2024 года. Местные власти наделены полномочиями самостоятельно устанавливать цены на эту коммунальную услугу. Это уже привело к повышению тарифов — до 40% в некоторых городах.
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