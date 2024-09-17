В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду

Личные финансы
12
В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду
В Ассоциации водоканалов отметили необходимость повышения тарифов на воду
В Ассоциации «Укрводоканалэкология» отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.
Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора «Киевводоканала» по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

👉 Кредит до зарплаты 👈

По словам директора Ассоциации «Укрводоканалэкология», тарифы на воду в стране не пересматривались регулятором много лет. В последний раз были утверждены цены в 2021 году. После этого была попытка установить новые тарифы в 2023 году, однако правительство отменило такое решение. По мнению чиновника, это было сделано незаконно.
Он подчеркнул, что сейчас отечественные водоканалы находятся на грани выживания. Из-за нехватки средств работники получают мизерную заработную плату — в среднем в отрасли примерно на уровне 13 тыс. гривен.
Читайте также
По убеждению директора Киевводоканала, такая ситуация представляет большую угрозу всей отрасли.
«Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема», — отмечается в заявлении.
Сейчас цена за один кубический метр очищенной, безопасной воды вместе с водоотводом в столице Украины составляет 30 гривен, однако, если бы в прошлом году тариф не отменили, то стоила бы 40 гривен.
Читайте также
Как известно, тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах.
Тем не менее, в небольших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже возросла или может вырасти в сентябре 2024 года. Местные власти наделены полномочиями самостоятельно устанавливать цены на эту коммунальную услугу. Это уже привело к повышению тарифов — до 40% в некоторых городах.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.