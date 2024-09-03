В Украине запускают экспериментальную платформу коммунальных услуг — Finance.ua

В Украине запускают экспериментальную платформу коммунальных услуг Сегодня 15:03 — Личные финансы

В Украине запускают экспериментальную платформу коммунальных услуг

Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Делаем важный шаг к приведению в порядок жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ», — сказал Шмыгаль.

Что это даст?

По словам премьера, система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

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Премьер отметил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

«Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

Суммы в платежках в сентябре не изменились. Так, тариф на электроэнергию для населения увеличен с 1 июня 2024 года: с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч, он остается неизменным до 1 мая 2025 года. Стоимость голубого топлива для клиентов компании «Нафтогаз Украины» также остается неизменной — 7,96 грн за куб. У других поставщиков тарифы будут колебаться от 7,70 до 9,90 грн за куб.

Жители Киева, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут оформить договор реструктуризации для поэтапной выплаты долга и избежать штрафных санкций.



Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения — около 1,2 млрд грн.



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