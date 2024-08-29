Некоторым потребителям автоматически пересчитали субсидии на коммуналку — Finance.ua

Некоторым потребителям автоматически пересчитали субсидии на коммуналку Сегодня 10:43 — Личные финансы

Некоторым потребителям автоматически пересчитали субсидии на коммуналку

Дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, органы Пенсионного фонда Украины производят перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

При перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года (именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года).

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Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов, размер жилищной субсидии пересмотрен.

Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50 процентов, изменился.

Проведение перерасчета предусмотрено пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Справка Finance.ua:

Украинцам в некоторых случаях может быть отказано в субсидии, но при устранении ошибок ее все же можно получить.



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