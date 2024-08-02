В Нацбанке спрогнозировали, когда в Украине повысятся тарифы на коммунальные услуги — Finance.ua

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В Нацбанке спрогнозировали, когда в Украине повысятся тарифы на коммунальные услуги

Личные финансы
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В Нацбанке спрогнозировали, когда в Украине повысятся тарифы на коммунальные услуги
В Нацбанке спрогнозировали, когда в Украине повысятся тарифы на коммунальные услуги
Национальный банк Украины прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, приведет к постепенной корректировке тарифов в следующих годах. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням.
Об этом идет речь в Инфляционном отчете Национального банка.
«Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025—2026 годах», — говорится в прогнозе.

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Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции.
В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.
С другой стороны, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минэнерго заверили, что тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года. С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВтч. При среднем потреблении электроэнергии в 170 кВт·ч платежка за электроэнергию составляет 285 гривен;
  • тариф на газ уже в следующем году может возрасти на 2 гривны за 1 куб. м. Удорожание может произойти, если прекратится транзит газа по территории Украины;
  • жители Киева, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут оформить договор реструктуризации для поэтапной выплаты долга и избежать штрафных санкций.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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