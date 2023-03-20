Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса — Finance.ua
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Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса

Казна и Политика
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Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса
Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса
Кабинет Министров Украины в рамках дерегуляции экономики внес изменения в ряд постановлений, отменив устаревшие инструменты.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Анализ, проводимый Межведомственной рабочей группой (МРГ) по дерегуляции, демонстрирует, что сегодня в нормативно-правовом поле достаточно много действующих, но неактуальных инструментов. Некоторые из них и вовсе имеют советскую „родословную“. В конце концов, и те и другие сегодня просто не имеют практического значения, не используются или используются очень ограниченно. Постепенно мы отменим все такие инструменты, которые только засоряют регуляторное поле», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Что отменило правительство:
  • выдачу контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Речь идет о голограммах на СD, без которых розничная продажа дисков была запрещена;
  • заключение научно-исследовательской организации относительно технической невозможности обезвреживания и утилизации вредных веществ, отходов производства и сточных вод;
  • заключение о том, что товары, которые используются для развития производства и обеспечения потребления биологических видов топлива, не производятся и не имеют аналогов в Украине. Как было отмечено при рассмотрении вопроса Межведомственной рабочей группой, этот инструмент также является устаревшим и недействующим.
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Также Правительство передало полномочия по выдаче свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) Национальному органу интеллектуальной собственности.
До настоящего времени эти полномочия были у Минэкономики, притом что согласно закону функции по аттестации и регистрации патентных поверенных осуществляет Национальный орган интеллектуальной собственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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