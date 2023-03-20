Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса — Finance.ua

Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса

Кабинет Министров Украины в рамках дерегуляции экономики внес изменения в ряд постановлений, отменив устаревшие инструменты.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Анализ, проводимый Межведомственной рабочей группой (МРГ) по дерегуляции, демонстрирует, что сегодня в нормативно-правовом поле достаточно много действующих, но неактуальных инструментов. Некоторые из них и вовсе имеют советскую „родословную“. В конце концов, и те и другие сегодня просто не имеют практического значения, не используются или используются очень ограниченно. Постепенно мы отменим все такие инструменты, которые только засоряют регуляторное поле», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Что отменило правительство:

выдачу контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Речь идет о голограммах на СD, без которых розничная продажа дисков была запрещена;

заключение научно-исследовательской организации относительно технической невозможности обезвреживания и утилизации вредных веществ, отходов производства и сточных вод;

заключение о том, что товары, которые используются для развития производства и обеспечения потребления биологических видов топлива, не производятся и не имеют аналогов в Украине. Как было отмечено при рассмотрении вопроса Межведомственной рабочей группой, этот инструмент также является устаревшим и недействующим.

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Также Правительство передало полномочия по выдаче свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) Национальному органу интеллектуальной собственности.

До настоящего времени эти полномочия были у Минэкономики, притом что согласно закону функции по аттестации и регистрации патентных поверенных осуществляет Национальный орган интеллектуальной собственности.

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