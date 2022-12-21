Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2023 года — Finance.ua

Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2023 года Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2023 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 г. № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки».

Об этом свидетельствует постановление от 20 декабря 2022 г. № 1411

Постановлением приостанавливается норма о том, что с 1 января 2023 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум с 1 января 2023 года составит 2684 гривны.

Читайте также Могут ли увольнять учителей в случае их выезда за границу или в другой регион во время войны

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 г. № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года с постепенным повышением в последующие годы.

Однако правительство Алексея Гончарука постановлением в ноябре 2019 года остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

После этого правительство Дениса Шмыгаля останавливало действие постановления до конца 2021 года и до конца 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.