Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2023 года — Finance.ua
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Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2023 года

Казна и Политика
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Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2023 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 г. № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки».
Об этом свидетельствует постановление от 20 декабря 2022 г. № 1411.
Постановлением приостанавливается норма о том, что с 1 января 2023 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум с 1 января 2023 года составит 2684 гривны.
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Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 г. № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года с постепенным повышением в последующие годы.
Однако правительство Алексея Гончарука постановлением в ноябре 2019 года остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.
После этого правительство Дениса Шмыгаля останавливало действие постановления до конца 2021 года и до конца 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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