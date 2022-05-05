Могут ли увольнять учителей в случае их выезда за границу или в другой регион во время войны — Finance.ua

Могут ли увольнять учителей в случае их выезда за границу или в другой регион во время войны

Сегодня 14:34 — Казна и Политика

не должны. Об этом Увольнять учителей в случае их выезда за границу или в другой регион во время войныОб этом пишет Пенсионный курьер.

Как пояснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, постановление Кабмина № 481 от 26.04.22 учителей и воспитателей не касается.

В постановлении говорится, что «работа сотрудников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке».

Как отметил образовательный омбудсмен, учебные заведения коммунальной формы собственности не являются «субъектами хозяйствования государственного сектора экономики», поэтому под действие постановления не подпадают.

В случае переезда учителей во время войны они могут продолжать работать дистанционно в соответствии с рекомендациями Министерства образования № 1/3378-22 от 07.03.2022 г.

Никаких ограничений по рабочему месту сотрудника в условиях дистанционной работы нет. То есть дистанционно можно работать и из-за границы.

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