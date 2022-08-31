Кабмин отказался от идеи 10%-ного сбора на валютообменные операции для импорта, — Железняк Сегодня 12:16

Кабинет министров отказался от идеи введения 10%-ного сбора на валютообменные операции для импорта.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

«Правительство и Офис отказались от идеи введения 10% импортного сбора. Несмотря на то, что текст законопроекта уже прошел согласование (текст отправлен еще 5 августа) на согласование министерства, на регистрацию в парламенте он не пойдет. Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнеса», — написал депутат.

Железняк поблагодарил ассоциации, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля Кабинет Министров отменил список товаров критического импорта.

24 февраля Кабмин утвердил перечень товаров критического импорта, включив в него нефть и нефтепродукты, лекарства для розничной торговли, медизделия, шины, кровь людей и животных, домашнюю птицу, кукурузу, минеральные удобрения, мясо, семена подсолнечника, чай и кофе, пшеничное мука, сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, бронежилеты, военная и тактическая форма, беспилотные летательные аппараты, кислород, хлопчатобумажные ткани, банки стеклянные и другие товары.

Українські Новини По материалам:

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