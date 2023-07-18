Кабмин обязал водопользователей устанавливать счетчики на артезианские скважины — Finance.ua

Кабмин обязал водопользователей устанавливать счетчики на артезианские скважины Сегодня 17:26 — Личные финансы

Кабинет Министров внес изменения в порядок государственного учета артезианских скважин, которым обязал водопользователей обустраивать их средствами измерения объема добываемых подземных вод.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Согласно постановлению правительства № 703 от 11 июля, эксплуатация водопользователями средств измерительной техники должна производиться с соблюдением правил применения таких средств, установленных в нормативно-правовых актах, и требований по их эксплуатации, установленных в эксплуатационных документах на такие средства.

При этом сведения об объеме добываемых подземных вод вносятся водопользователями в автоматизированную систему учета добываемых подземных вод в порядке, установленном Минприроды.

Документ устанавливает единые правила функционирования реестра скважин и на юридическом уровне фиксирует понятие «артезианская скважина».

«Артезианская скважина — инженерное водозаборное сооружение, которое является вертикальной горной выработкой с небольшим размером поперечного сечения, предназначенное для забора подземных вод из разных водоносных горизонтов. Государственный учет артезианских скважин ведется Госгеонедрами путем ведения государственного реестра артезианских скважин», — говорится в постановлении.

В государственный реестр артезианских скважин включаются сведения об артезианских скважинах, в том числе недействующих, независимо от места расположения, на основании данных, содержащихся в паспортах артезианских скважин в случае составления паспорта до 27 мая 2016 года, — в паспортах и ​​описаниях арте.

Указанные паспорта составляются по форме, утвержденной совместным приказом Минприроды и Мининфраструктуры.

При этом данные и информация, содержащиеся в паспортах (паспортах и ​​описаниях) артезианских скважин, вносятся до 1 декабря текущего года в электронный кабинет недропользователя субъектами хозяйствования, которые являются владельцами или пользователями земельных участков, в пределах которых расположены и эксплуатируются артезианские скважины.

«Правительство продолжает свою последовательную политику в направлении цифровизации сферы недропользования. Этим решением мы создаем прозрачный доступ общественности и бизнеса к данным об артезианских скважинах и минимизируем коррупционные риски. Водопользователь сможет вносить данные о скважине через Е-кабинет недропользователя без контакта», — сообщил министр Руслан Стрелец.

Українські Новини По материалам:

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