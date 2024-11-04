Кабмин обновил список товаров, которые нельзя возвращать продавцам — Finance.ua

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Кабмин обновил список товаров, которые нельзя возвращать продавцам

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Кабмин обновил список товаров, которые нельзя возвращать продавцам
Кабмин обновил список товаров, которые нельзя возвращать продавцам
Правительство составило новый список товаров, которые нельзя вернуть в магазин. Среди прочего: лекарства, продукты питания.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Список утвержден, в соответствии с частью пятой статьи 5 ЗУ от 10.06.2023 № 3153-IX „О защите прав потребителей“, перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)», — проинформировал он.
Мельничук уточнил, что в списке всего пять позиций, но они подразумевают широкий список товаров:
  • пищевые продукты;
  • лекарственные средства;
  • средства личной гигиены (зубные щетки, бритвы, гребешки);
  • косметическая продукция и моющие средства;
  • товары, которые были нарезаны, вырезаны или раскроены под заказ конкретного человека.
При этом уточняется, что речь идет о товаре без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам, товар, нарезанный или раскроенный под размер, определенный потребителем.
Отметим, что вернуть товары, если они не входят в список не подлежащих возврату, можно в течение 14 дней с момента покупки. При этом продавец вправе потребовать чек на товар, а также проверить его целостность. Покупатель имеет право на обмен товара или потребовать возврата средств. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора или позже семи дней.

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Обратите внимание, что при продаже товара продавец обязан выдать расчетный документ установленной формы, удостоверяющий факт покупки, с отметкой о дате продажи. Но даже если вы не берете чеки или чек о последней покупке не сохранился, вернуть товар в магазин все равно можно.
Для этого напишите заявление о получении копии товарного чека на имя директора магазина. Магазины, использующие расчетно-кассовые аппараты, обязаны хранить ленты с данными о продаже товаров 3 года. Если договориться с администрацией не удалось или чек не удалось найти, вы можете затребовать запись с камер наблюдения. И предоставить это как доказательство, но уже в суде.
Среди самых популярных товаров, которые возвращают покупатели:
  • телефоны,
  • телевизоры,
  • мониторы,
  • видеокарты,
  • прочая техника и электроника.
Другую группу составляет одежда и обувь — то, что покупают чаще всего из непродовольственных товаров и возвращают, если не подошел размер или другие характеристики.
По материалам:
Socportal
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