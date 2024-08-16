Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ — Finance.ua

Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Сегодня Кабинет Министров должен утвердить и внести в Верховную Раду новый законопроект о публичных закупках. Документ, в частности, вводит запрет на закупки из россии, беларуси и Ирана и вводит упрощенные процедуры.

Об этом сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк.

Это обязательство и по ЕС, и Всемирному банку, пояснил Железняк.

По словам Железняка, новациями в документе являются:

1. Определение терминов: Определяются термины, такие как «агрегированные закупки», «ветеранское предприятие», «открытый конкурс проектов» и другие. Это способствует более четкому регулированию процесса публичных закупок.

2. Запрет закупок из определенных государств: Вводится запрет на публичные закупки продуктов, работ и услуг у лиц из российской федерации, республики беларусь, Ирана и остальных стран. Это включает в себя юридические лица, связанные с этими странами, даже если они зарегистрированы в Украине.

3. Регламентация процедур закупок: Определяются правила проведения закупок, включая использование специальных элементов защиты. Устанавливаются условия проведения переговоров и квалификационного отбора кандидатов.

4. Упрощенные закупки: Проект акта предлагает введение новых способов закупок, включая инновационное партнерство и динамические системы закупок. Это позволяет ввести новые методы закупок без обязательной публикации на английском языке.

5. Альтернативные варианты: Ввод вариантов для тендерных предложений, позволяющих предложить альтернативные технические характеристики. Это обеспечивает гибкость в выборе предложений, отвечающих минимальным требованиям.

6. Регламентация закупок на малые суммы: Для закупок, не превышающих 200 тысяч гривен, заказчик может производить их без использования электронной системы закупок. Это упрощает процесс закупок для малых сумм.

7. Типовой договор: Кабинет Министров Украины может утвердить типовой договор закупок конкретного предмета. Это позволяет стандартизировать договорные условия и облегчить процесс закупок.

УНН По материалам:

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