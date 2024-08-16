Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ — Finance.ua
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Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Казна и Политика
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Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ
Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ
Сегодня Кабинет Министров должен утвердить и внести в Верховную Раду новый законопроект о публичных закупках. Документ, в частности, вводит запрет на закупки из россии, беларуси и Ирана и вводит упрощенные процедуры.
Об этом сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк.
Это обязательство и по ЕС, и Всемирному банку, пояснил Железняк.
По словам Железняка, новациями в документе являются:
1. Определение терминов: Определяются термины, такие как «агрегированные закупки», «ветеранское предприятие», «открытый конкурс проектов» и другие. Это способствует более четкому регулированию процесса публичных закупок.
2. Запрет закупок из определенных государств: Вводится запрет на публичные закупки продуктов, работ и услуг у лиц из российской федерации, республики беларусь, Ирана и остальных стран. Это включает в себя юридические лица, связанные с этими странами, даже если они зарегистрированы в Украине.
3. Регламентация процедур закупок: Определяются правила проведения закупок, включая использование специальных элементов защиты. Устанавливаются условия проведения переговоров и квалификационного отбора кандидатов.
4. Упрощенные закупки: Проект акта предлагает введение новых способов закупок, включая инновационное партнерство и динамические системы закупок. Это позволяет ввести новые методы закупок без обязательной публикации на английском языке.
5. Альтернативные варианты: Ввод вариантов для тендерных предложений, позволяющих предложить альтернативные технические характеристики. Это обеспечивает гибкость в выборе предложений, отвечающих минимальным требованиям.
6. Регламентация закупок на малые суммы: Для закупок, не превышающих 200 тысяч гривен, заказчик может производить их без использования электронной системы закупок. Это упрощает процесс закупок для малых сумм.
7. Типовой договор: Кабинет Министров Украины может утвердить типовой договор закупок конкретного предмета. Это позволяет стандартизировать договорные условия и облегчить процесс закупок.
По материалам:
УНН
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