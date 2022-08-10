Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает — Finance.ua

Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает

Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год — в рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль,

Также в Фонд оперативного восстановления планируют перечислять прибыль ряда государственных предприятий, однако каких именно — не указывается.

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«Правительство начало работу над государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет Министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам», — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство также прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы прежде всего были направлены на восстановление жилья людей.

Справка Finance.ua:

агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка;

в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, предлагающий увеличить расходы из госбюджета;

новый проект Предложения Европейской Комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро посредством сочетания грантов и кредитов.

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Економічна Правда По материалам:

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