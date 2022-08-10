Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает — Finance.ua
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Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает

Казна и Политика
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Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает
Кабмин готовит «бюджет военной экономики» на 2023 год: что он предполагает
Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год — в рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль,
Также в Фонд оперативного восстановления планируют перечислять прибыль ряда государственных предприятий, однако каких именно — не указывается.
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«Правительство начало работу над государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет Министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам», — рассказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что правительство также прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы прежде всего были направлены на восстановление жилья людей.

Справка Finance.ua:

  • агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка;
  • в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, предлагающий увеличить расходы из госбюджета;
  • новый проект Предложения Европейской Комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро посредством сочетания грантов и кредитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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