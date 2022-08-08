Правительство не будет сокращать расходы госбюджета — Минфин Сегодня 12:37 — Казна и Политика

Правительство не будет сокращать расходы госбюджета — Минфин

Правительство Украины не планирует сокращать расходы государственного бюджета.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«Сейчас идет речь об оптимизации в определенных системах, перебрасывании и отсрочке некоторых выплат. Но сокращение расходов не предполагается», — заявил министр.

Марченко подчеркнул, что правительство сократило все незащищенные расходы еще в первый месяц полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Как сообщалось, с началом полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля 2022 г. государственный бюджет был переориентирован на военные цели. Следовательно, первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление наиболее необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержку жизнедеятельности населения.

В июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 169,6 миллиарда гривен.

Укрінформ По материалам:

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