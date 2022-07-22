Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета Сегодня 14:00 — Валюта

Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

Как отметил Николайчук, НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году «потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое».

«Но с учетом тех допущений, которые мы закладываем от международного финансирования, в том числе от МВФ, и от других партнеров, они достаточно консервативны, но при таких консервативных допущениях, необходимость в эмиссии еще сохранится», — сказал он.

Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.