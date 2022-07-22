Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета
Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.
Как отметил Николайчук, НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году «потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое».
«Но с учетом тех допущений, которые мы закладываем от международного финансирования, в том числе от МВФ, и от других партнеров, они достаточно консервативны, но при таких консервативных допущениях, необходимость в эмиссии еще сохранится», — сказал он.
Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.
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