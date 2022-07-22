Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua
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Сколько гривны напечатают для покрытия дефицита бюджета

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Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.
Как отметил Николайчук, НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году «потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое».
«Но с учетом тех допущений, которые мы закладываем от международного финансирования, в том числе от МВФ, и от других партнеров, они достаточно консервативны, но при таких консервативных допущениях, необходимость в эмиссии еще сохранится», — сказал он.
Напомним, денежная эмиссия НБУ из-за выкупа ОВГЗ достигла 225 млрд гривен. В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.
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По материалам:
РБК-Україна
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