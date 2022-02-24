Кабмин активизирует программу поддержки переселенцев — Finance.ua

Кабинет Министров активизирует программу поддержки внутренне перемещенных лиц.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабинета Министров.
«Правительство активизирует программу поддержки переселенцев. Украинцы из оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей смогут получить разные льготы в Украине — от высшего образования до компенсации за жилье, пенсионного обеспечения», — отметил премьер-министр. Он добавил, что в ближайшее время Кабмин расскажет о дополнительных шагах относительно программы поддержки переселенцев.