Кабмин активизирует программу поддержки переселенцев — Finance.ua

Кабмин активизирует программу поддержки переселенцев

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Кабинет Министров активизирует программу поддержки внутренне перемещенных лиц.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабинета Министров.

«Правительство активизирует программу поддержки переселенцев. Украинцы из оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей смогут получить разные льготы в Украине — от высшего образования до компенсации за жилье, пенсионного обеспечения», — отметил премьер-министр. Он добавил, что в ближайшее время Кабмин расскажет о дополнительных шагах относительно программы поддержки переселенцев.

Решение о мобилизации на сегодняшний день не принято, однако Президент Владимир Зеленский призвал 46 тыс. резервистов , они должны быть призваны в течение 7 дней на срок до 1 года.

Кроме того, СНБО решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины.

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