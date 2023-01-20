К концу 2022 года налоговая резко увеличила количество «заблокированных» налоговых накладных — Finance.ua

К концу 2022 года налоговая резко увеличила количество «заблокированных» налоговых накладных Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в течение 2022 года остановила регистрацию 1 736 824 налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных, наибольшее количество «заблокированных» накладных составляло: 303 913 — в ноябре, 265 635 — в июле, 256 603 — в октябре.

Об этом сообщил Telegram-канал Українські Новини, ссылаясь на ответ ГНС.

[...] в случае если по результатам автоматизированного мониторинга налогоплательщик, которым составлена и/или подана налоговая накладная/расчет корректировки для регистрации в Едином реестре налоговых накладных, соответствует хотя бы одному критерию рисковости налогоплательщика, регистрация такой налоговой накладной/расчета корректировки останавливается.

[...] в случае когда по результатам автоматизированного мониторинга налоговой накладной/расчета корректировки установлено, что отраженная в них операция соответствует хотя бы одному критерию рисковости совершения операции, кроме налоговой накладной/расчета корректировки, составленных налогоплательщиком, соответствующим хотя бы одному показателю, по которому определяется положительная налоговая история, регистрация таких налоговой накладной/расчета корректировки останавливается", — говорится в ответе ГНС на информационный запрос.

«Блокировка накладных НДС на самом деле лишает бизнес оборотных средств и является принудительным краткосрочным кредитом в пользу бюджета. Большинство накладных разблокируют после предоставления бизнесом долгих и утомительных объяснений налоговикам. Увеличение объемов блокировки частично объясняет рост поступлений налогов во время войны, которым хвастается Гетманцев и налоговая», — прокомментировал Telegram-канал Українські Новини.

Напомним, еще в декабре 2022 года электронная петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости признания права налогоплательщика на презумпцию невиновности набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Українські Новини По материалам:

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