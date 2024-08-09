К достройке Ташлыкской ГЭС можно будет вернуться после войны — Галущенко Сегодня 11:44 — Энергетика

Пока что вопрос достройки Ташлыкской ГЭС, который предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища на Николаевщине, не актуален и к нему можно будет вернуться только после завершения войны.

Об этом на брифинге в Николаеве сказал министр энергетики Герман Галущенко, передает корреспондент Укринформа.

«Мы обсуждаем этот вопрос, к нему есть разные подходы, но сейчас он не актуален, давайте оставим его до победы. Сегодня мы сфокусированы на тех проектах, которые дают нам возможность добавить в систему (мощности — ред.)», — сказал Галущенко.

В свою очередь, глава Николаевской ОВ Виталий Ким добавил, что сейчас есть два видения разных министерств относительно поднятия уровня Александровского водохранилища, и они не совпадают. Поэтому этот вопрос отложен.

НАЭК «Энергоатом» вместе с ПУ АЭС объявил о намерениях достройки Ташлыкской ГАЭС, что предусматривает повышение уровня Александровского водохранилища до 20,7 м.

Депутаты Николаевского областного совета просят Президента и Кабмин не допустить этого. По их мнению, реализация данного проекта нарушит законодательство Украины об охране окружающей среды. Ведь подлежащая затоплению местность имеет общегосударственное и европейское значение как территория особого природоохранного интереса и с соответствующим режимом использования.

Укрінформ По материалам:

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