К достройке Ташлыкской ГЭС можно будет вернуться после войны — Галущенко — Finance.ua
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К достройке Ташлыкской ГЭС можно будет вернуться после войны — Галущенко

Энергетика
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Пока что вопрос достройки Ташлыкской ГЭС, который предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища на Николаевщине, не актуален и к нему можно будет вернуться только после завершения войны.
Об этом на брифинге в Николаеве сказал министр энергетики Герман Галущенко, передает корреспондент Укринформа.
«Мы обсуждаем этот вопрос, к нему есть разные подходы, но сейчас он не актуален, давайте оставим его до победы. Сегодня мы сфокусированы на тех проектах, которые дают нам возможность добавить в систему (мощности — ред.)», — сказал Галущенко.
В свою очередь, глава Николаевской ОВ Виталий Ким добавил, что сейчас есть два видения разных министерств относительно поднятия уровня Александровского водохранилища, и они не совпадают. Поэтому этот вопрос отложен.
НАЭК «Энергоатом» вместе с ПУ АЭС объявил о намерениях достройки Ташлыкской ГАЭС, что предусматривает повышение уровня Александровского водохранилища до 20,7 м.
Депутаты Николаевского областного совета просят Президента и Кабмин не допустить этого. По их мнению, реализация данного проекта нарушит законодательство Украины об охране окружающей среды. Ведь подлежащая затоплению местность имеет общегосударственное и европейское значение как территория особого природоохранного интереса и с соответствующим режимом использования.
По материалам:
Укрінформ
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