К чему готовиться участникам небанковского финансового рынка в 2023 году — Finance.ua

К чему готовиться участникам небанковского финансового рынка в 2023 году Сегодня 13:28 — Казна и Политика

На 2023 год основным направлением методологической деятельности Национального банка на небанковском финансовом рынке является разработка нормативно-правовых актов с целью реализации новых законов:

О финансовых услугах и финансовых компаниях;

О страховании.

Подробнее о запланированной работе рассказал в ходе конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин, директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук.

«Подавляющее большинство этих документов — регуляторные акты. Это требование закона. Мы должны все принять до декабря 2023 года. Документов будет много, более 20, ведь это фундаментальные новые законы. Поэтому активно призываем всех участников рынка к совместной продуктивной работе», — отметил он.

Если говорить о структуре этих нормативно-правовых актов, которые планируется разработать и принять, то их можно сгруппировать по следующим направлениям:

лицензирование и регистрация;

принятие корректирующих мер, мер раннего вмешательства, мер воздействия;

организация и проведение инспекционных проверок, осуществление безвыездного надзора;

сертификация лиц на право осуществления временной администрации;

порядок надзора на консолидированной основе;

требования по соблюдению рыночного поведения;

предоставление финансовых услуг без получения статуса финансового учреждения.

В таких же пределах можно сгруппировать нормативно-правовые акты, которые будут разработаны для реализации положений Закона Украины «О страховании». Всего таких документов будет более 10:

регистрация и условия деятельности страховых посредников;

урегулирование актуарной деятельности;

передача портфеля и ликвидация страховщиков;

методика формирования технических резервов;

пруденциальные требования к страховщикам;

установление критериев важности страховщика;

квалификационные признаки классов страхования

«Несмотря на большой объем документов и совместной работы, мы принципиально остаемся на тех позициях, которые выработали ранее. Кроме сухой публикации проекта на сайте Национального банка мы рассчитываем проводить как минимум две встречи. Первая — ознакомительная встреча по проекту, то есть презентация документа и подходов, которые предлагает применить НБУ. Вторая встреча — по результатам общественного обсуждения, где будет проходить обсуждение предложений участников рынка к проекту», — рассказал Савчук.

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