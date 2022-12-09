К чему готовиться участникам небанковского финансового рынка в 2023 году — Finance.ua
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К чему готовиться участникам небанковского финансового рынка в 2023 году

Казна и Политика
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На 2023 год основным направлением методологической деятельности Национального банка на небанковском финансовом рынке является разработка нормативно-правовых актов с целью реализации новых законов:
  • О финансовых услугах и финансовых компаниях;
  • О страховании.
Подробнее о запланированной работе рассказал в ходе конференции FinTech Ukraine 2022, организованной порталами Finance.ua и Минфин, директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук.
«Подавляющее большинство этих документов — регуляторные акты. Это требование закона. Мы должны все принять до декабря 2023 года. Документов будет много, более 20, ведь это фундаментальные новые законы. Поэтому активно призываем всех участников рынка к совместной продуктивной работе», — отметил он.
Если говорить о структуре этих нормативно-правовых актов, которые планируется разработать и принять, то их можно сгруппировать по следующим направлениям:
  • лицензирование и регистрация;
  • принятие корректирующих мер, мер раннего вмешательства, мер воздействия;
  • организация и проведение инспекционных проверок, осуществление безвыездного надзора;
  • сертификация лиц на право осуществления временной администрации;
  • порядок надзора на консолидированной основе;
  • требования по соблюдению рыночного поведения;
  • предоставление финансовых услуг без получения статуса финансового учреждения.
В таких же пределах можно сгруппировать нормативно-правовые акты, которые будут разработаны для реализации положений Закона Украины «О страховании». Всего таких документов будет более 10:
  • регистрация и условия деятельности страховых посредников;
  • урегулирование актуарной деятельности;
  • передача портфеля и ликвидация страховщиков;
  • методика формирования технических резервов;
  • пруденциальные требования к страховщикам;
  • установление критериев важности страховщика;
  • квалификационные признаки классов страхования
«Несмотря на большой объем документов и совместной работы, мы принципиально остаемся на тех позициях, которые выработали ранее. Кроме сухой публикации проекта на сайте Национального банка мы рассчитываем проводить как минимум две встречи. Первая — ознакомительная встреча по проекту, то есть презентация документа и подходов, которые предлагает применить НБУ. Вторая встреча — по результатам общественного обсуждения, где будет проходить обсуждение предложений участников рынка к проекту», — рассказал Савчук.
По материалам:
Finance.ua
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