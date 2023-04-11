К «Армии восстановления» привлекли почти 14 тысяч украинцев — Finance.ua

К «Армии восстановления» привлекли почти 14 тысяч украинцев Сегодня 11:31 — Личные финансы

К «Армии восстановления» привлекли почти 14 тысяч украинцев

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» приобщилось более 13,9 тыс. безработных в 16 регионах Украины.

Об этом в телеграме сообщает Государственная служба занятости.

К «Армии восстановления» присоединились уже 13 932 безработных, которые выполняют общественно полезные работы по восстановлению. Лидером среди регионов стала Полтавская область, где в таких работах задействовано почти 3,5 тыс. человек.

Кроме того, в пятерку вошли Донецкая область — 1854 человека, Киевская область — 1814 человек, Харьковская область — 1612 человек и Сумская область — 1408 человек.

Всего в проекте принимают участие 16 регионов.

За выполнение общественно полезных работ государство уже выплатило безработным почти 83 млн грн.

Как сообщалось, проект «Армия восстановления» введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно потерявших работу людей к восстановлению страны из-за выполнения ими общественно полезных работ. С безработными заключается срочный трудовой договор на период выполнения указанных работ.

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Укрінформ По материалам:

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