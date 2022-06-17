К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

Сегодня 22:20Технологии&Авто
39
К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилейК 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей
Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari изложил стратегию электрификации, предполагающую использование 40% полностью электрических автомобилей и 40% гибридных моделей до 2030 года.
Об этом пишет ANSA.
Генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что первый электромобиль будет представлен в 2025 году, а первые поставки — в следующем году.
Теперь только четыре модели Ferrari, или 20% модельного ряда, являются гибридными автомобилями. Первой гибридной моделью стала La Ferrari, выпущенная ограниченным тиражом в 2013 году и основанная на технологиях Формулы-1.
«Этот не только требует нормы выбросов, но, что самое важное, мы считаем, что можем использовать электрический двигатель для повышения производительности наших автомобилей, как мы уже сделали с нашим гибридным Ferrari», — сказал Винья на презентации.
Поскольку Ferrari расширяет свой модельный ряд, автомобильная компания, базирующаяся в северном итальянском городе Маранелло, заявила, что в сентябре представит долгожданный внедорожник Purosangue. Purosangue, носящий итальянское название «чистокровный», будет представлять не более 20% автомобилей, производимых в течение своего цикла.
Всего Ferrari планирует выпустить 15 новых моделей с 2023 по 2026 год, включая новый высокопроизводительный суперкар.

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.