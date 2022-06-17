К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей — Finance.ua

К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

К 2030 году Ferrari будет выпускать 80% гибридных и полностью электрических автомобилей

Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari изложил стратегию электрификации, предполагающую использование 40% полностью электрических автомобилей и 40% гибридных моделей до 2030 года.

Об этом пишет ANSA.

Генеральный директор Бенедетто Винья подтвердил, что первый электромобиль будет представлен в 2025 году, а первые поставки — в следующем году.

Теперь только четыре модели Ferrari, или 20% модельного ряда, являются гибридными автомобилями. Первой гибридной моделью стала La Ferrari, выпущенная ограниченным тиражом в 2013 году и основанная на технологиях Формулы-1.

«Этот не только требует нормы выбросов, но, что самое важное, мы считаем, что можем использовать электрический двигатель для повышения производительности наших автомобилей, как мы уже сделали с нашим гибридным Ferrari», — сказал Винья на презентации.

Поскольку Ferrari расширяет свой модельный ряд, автомобильная компания, базирующаяся в северном итальянском городе Маранелло, заявила, что в сентябре представит долгожданный внедорожник Purosangue. Purosangue, носящий итальянское название «чистокровный», будет представлять не более 20% автомобилей, производимых в течение своего цикла.

Всего Ferrari планирует выпустить 15 новых моделей с 2023 по 2026 год, включая новый высокопроизводительный суперкар.

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