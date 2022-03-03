Jysk вслед за IKEA приостанавливает работу в РФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Jysk вслед за IKEA приостанавливает работу в РФ

Сегодня 17:28Мир
44
Jysk Jysk
Датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA решила приостановить работу в РФ и закрыть все 13 магазинов на территории страны.
Об этом пишет датская газета Finans со ссылкой на директора по коммуникациям Jysk Group Руна Юнгберга Педерсена.
«Последние несколько дней мы провели, изучая ситуацию, в том числе вместе с нашими сотрудниками в России. Сейчас мы решили временно приостановить продажи в России», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • торговый гигант ІКЕА останавливает работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины;
  • Inter IKEA Group приняла решение приостановить экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.
По материалам: Українська правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.