Jysk вслед за IKEA приостанавливает работу в РФ — Finance.ua

Jysk вслед за IKEA приостанавливает работу в РФ

Сегодня 17:28 — Мир

Jysk

Датская мебельная сеть Jysk вслед за IKEA решила приостановить работу в РФ и закрыть все 13 магазинов на территории страны.

Об этом пишет датская газета Finans со ссылкой на директора по коммуникациям Jysk Group Руна Юнгберга Педерсена.

«Последние несколько дней мы провели, изучая ситуацию, в том числе вместе с нашими сотрудниками в России. Сейчас мы решили временно приостановить продажи в России», — сказал он.

Справка Finance.ua:

торговый гигант ІКЕА останавливает работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины;

Inter IKEA Group приняла решение приостановить экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.



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