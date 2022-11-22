JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька — Finance.ua

JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька Сегодня 20:45 — Финтех и Карты

JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька

Американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, JPMorgan зарегистрировал торговую марку криптокошелька «JP MORGAN WALLET».

Об этом сообщил адвокат по товарным знакам Майк Кондудис в своем Twitter.

Согласно твиту, банк подал заявку в Агентство по патентам и товарным знакам США (USPTO) 15 ноября 2022 года.

Как сообщает источник, кошелек JPMorgan охватывает обработку криптоплатежей, виртуальные расчетные счета и другие финансовые услуги, включая управление средствами контрагентов для электронного перевода.

Ранее холдинг запустил токенизированные депозиты в долларах США. В октябре стало известно о планах по запуску соответствующего инструмента и в евро.

В октябре JPMorgan и Visa начали совместную работу по оптимизации трансграничных платежей посредством своих частных блокчейнов — Liink и B2B Connect. Основной целью совместного проекта является снижение количества неудачных платежей, связанных с неверной информацией о счетах.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.