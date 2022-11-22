JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька — Finance.ua

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JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька

Финтех и Карты
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JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька
JPMorgan зарегистрировал товарный знак для криптовалютного кошелька
Американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, JPMorgan зарегистрировал торговую марку криптокошелька «JP MORGAN WALLET».
Об этом сообщил адвокат по товарным знакам Майк Кондудис в своем Twitter.
Согласно твиту, банк подал заявку в Агентство по патентам и товарным знакам США (USPTO) 15 ноября 2022 года.
Как сообщает источник, кошелек JPMorgan охватывает обработку криптоплатежей, виртуальные расчетные счета и другие финансовые услуги, включая управление средствами контрагентов для электронного перевода.
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Ранее холдинг запустил токенизированные депозиты в долларах США. В октябре стало известно о планах по запуску соответствующего инструмента и в евро.
В октябре JPMorgan и Visa начали совместную работу по оптимизации трансграничных платежей посредством своих частных блокчейнов — Liink и B2B Connect. Основной целью совместного проекта является снижение количества неудачных платежей, связанных с неверной информацией о счетах.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее? 🧐

По материалам:
cryptomisto
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