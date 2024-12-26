Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ Сегодня 17:47 — Финтех и Карты

Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ

Британская финтех-компания Revolut, соучредителем которой является украинец Влад Яценко, запустила бета-тестирование своего приложения в Украине. Продукт уже доступен первой группе тестировщиков.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Пока информация о полноценном запуске пока отсутствует на официальном сайте.

В то же время для тестовых пользователей из Украины уже доступна поддержка на украинском языке.

Что доступно в бета-версии

Несмотря на ограниченный режим работы, пользователи могут:

оперировать более чем 30 валютами в одном приложении;

осуществлять международные переводы без комиссий;

оформить бесплатную виртуальную карту для расчетов более чем в 150 странах;

открыть счет по тарифному плану Standard без платы за регистрацию.

Пополнение счета возможно только с валютных карт в долларах или евро.

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Из-за регуляторных ограничений НБУ пополнение с гривневых карт пока недоступно.

Для новых пользователей из Украины верификация осуществляется через государственное приложение «Дія».

Ранее стало известно, что приложение Revolut локализовали на украинском.

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