Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ — Finance.ua
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Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ

Финтех и Карты
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Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ
Revolut начал бета-тестирование приложения в Украине: какие услуги доступны — СМИ
Британская финтех-компания Revolut, соучредителем которой является украинец Влад Яценко, запустила бета-тестирование своего приложения в Украине. Продукт уже доступен первой группе тестировщиков.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Пока информация о полноценном запуске пока отсутствует на официальном сайте.
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В то же время для тестовых пользователей из Украины уже доступна поддержка на украинском языке.

Что доступно в бета-версии

Несмотря на ограниченный режим работы, пользователи могут:
  • оперировать более чем 30 валютами в одном приложении;
  • осуществлять международные переводы без комиссий;
  • оформить бесплатную виртуальную карту для расчетов более чем в 150 странах;
  • открыть счет по тарифному плану Standard без платы за регистрацию.
Пополнение счета возможно только с валютных карт в долларах или евро.
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Из-за регуляторных ограничений НБУ пополнение с гривневых карт пока недоступно.
Для новых пользователей из Украины верификация осуществляется через государственное приложение «Дія».
Ранее стало известно, что приложение Revolut локализовали на украинском.
По материалам:
Forbes.ua
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