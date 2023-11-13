JPMorgan интегрировала автоматические платежи в свою блокчейн-систему — Finance.ua

JPMorgan интегрировала автоматические платежи в свою блокчейн-систему 13.11.2023, 01:29 — Криптовалюта

JPMorgan интегрировала автоматические платежи в свою блокчейн-систему

Инвестиционный банк JPMorgan объявил о запуске новой функции, предназначенной для автоматического перевода средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителя компании.

Согласно данным журналистов, новый механизм позволит фирмам проводить автоматические переводы средств через блокчейн-систему JPM Coin. Клиенты могут программировать свои счета и перемещать активы для покрытия просроченных платежей и маржинальных требований. В последствии это может помочь им при обмене средств, заявили в PMorgan.

На этой неделе немецкая компания Siemens AG провела тестовый платеж с использованием новой функции. Она настроила счет таким образом, чтобы восполнить потенциальный дефицит средств в автоматическом режиме. Об этом рассказал руководитель подразделения JPMorgan Onyx по развитию блокчейна Навин Маллела.

По его словам, новая функция JPM Coin освобождает клиентов от необходимости устанавливать постоянные ордера на определенное время или сумму. Все платежи проводятся автоматически, когда выполняются определенные критерии, сказал он.

Маллела считает, что автоматизация перемещения средств в любое время при выполнении определенных условий может заинтересовать казначеев крупных компаний. Потенциально это позволит им получать больше дохода по депозитам, отметил представитель JPMorgan.

В банке сообщили, что в ближайшее время систему автоматизированных платежей начнут использовать компании FedEx и Cargill. Однако JPMorgan работает над тем, чтобы распространить его в других фирмах.

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