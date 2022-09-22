John Deere разрабатывает мультитопливный двигатель — Finance.ua

John Deere разрабатывает мультитопливный двигатель Сегодня 04:23 — Аграрный рынок

Как рассказали в John Deere, двигатель MultiFuel позволяет использовать биотопливо (чистое растительное масло, биодизельное топливо, возобновляемое дизельное топливо), стандартное дизельное топливо или топливные смеси. К тому же двигатель отвечает стандарту выбросов Stage V.

Этот двигатель разработан John Deere, Центром технологий Straubing и Техническим университетом Кайзерслаутерна в рамках совместного проекта. Эта разработка была профинансирована Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии и поддержана Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Агентство по возобновляемым ресурсам).

Благодаря решению «one tank», которое подходит для любого горючего в чистом и смешанном виде, можно использовать даже растительные масла, производимые на ферме.

АгроПравда По материалам:

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