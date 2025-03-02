Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео) — Finance.ua
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Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)

Технологии&Авто
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Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)
Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)
Jeep Wrangler получил самую необычную модификацию Speedster. Внедорожник превратили в экстремальное спортивное багги и будут выпускать лимитированными партиями по цене от 99 000 до 129 000 долларов.
Об этом сообщается на сайте компании SoFlo Customs.
Именно эта мастерская из Флориды выполнила лихой тюнинг Jeep Wrangler. Теперь это внедорожный пикап-спорткар.
За основу взяли заряженный Jeep Wrangler Rubicon 392, однако его 6,4-литровый V8 Hemi доработали — перенастроили электронный блок управления и установили новый выхлоп. Мощность выросла с 470 до 575 л. с.
Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)
Управляемость Jeep Wrangler Speedster улучшила спортивная подвеска, а огромные 40-дюймовые шины Nitto для бездорожья и электронные дифференциалы позволяют не опасаться тяжелого бездорожья.
Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)
К тому же Jeep Wrangler облегчили, заменив почти все кузовные панели. Агрессивная передняя часть и небольшие крылья сделали автомобиль похожим на раллийные внедорожники.
Jeep Wrangler превратили в экстремальный спорткар-багги (фото, видео)
Вместо задних сидений теперь установлена ​​1,5-метровая грузовая платформа. Крыша авто снимается, а дверь можно заменить дугами.
Салон обшили красно-черной кожей, а в качестве опций предлагают мощную аудиосистему и подножки с электроприводом.
По материалам:
Фокус
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