Jeep отложил производство обновленного кроссовера Compass — Finance.ua

Jeep отложил производство обновленного кроссовера Compass Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

Jeep отложил производство обновленного кроссовера Compass

Корпорация Stellantis отложила на неопределенный срок запуск производства кроссовера Jeep Compass нового поколения. Его сборку планировали начать весной текущего года на канадском заводе Stellantis. Об этом пишет The Drive.

Отмечается, что компания приостановила подготовку к запуску производства обновленного Jeep Compass, поскольку у руководства возникли сомнения в целесообразности выпуска на североамериканский рынок полностью электрической версии машины.

В Stellantis сейчас пересматривают ранее принятую стратегию массовой электрификации модельного ряда. Пока бренды концерна один за другим вместо полностью электрических моделей делают ставку на гибридные варианты.

Впрочем, от планов по запуску продаж нового Jeep Compass на европейском рынке в 2025 году Stellantis не отказывается.

Напомним, в Украине актуальная версия Jeep Compass предлагается со 130-сильной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя и 7-ступенчатой ​​АКПП.

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MMR По материалам:

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