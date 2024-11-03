Jeep Avenger 4xe: гибридный кроссовер с полным приводом и с новой стилевой версией — Finance.ua

Jeep Avenger 4xe: гибридный кроссовер с полным приводом и с новой стилевой версией Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Jeep Avenger 4xe: гибридный кроссовер с полным приводом и с новой стилевой версией, Фото: jeep.com

Полноприводный кроссовер Jeep Avenger 4xe выходит на европейский рынок, причем не только в стандартной версии под названием Upland, но и в специальном лимитированном исполнении The North Face Edition. Обычный Avenger 4xe обойдется европейцам в 33,6 тысячи евро, а лимитированный — около 39 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

До сих пор Avenger предлагался с разными силовыми установками, но без полного привода.

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Полноприводный вариант впервые анонсировали в начале этого года, а европейские продажи стартовали только сейчас.

Фото: jeep.com

В Avenger 4xe «мягкогибридная» силовая установка, в состав которой входят 136-сильный бензиновый ДВС объемом 1,2 литра и два электромотора мощностью 28 лошадиных сил каждый. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» e-DCS6 с двумя сцеплениями.

Тяга распределяется между осями в соотношении 50:50 на низких скоростях, а если разогнаться более 90 км/ч, задний электродвигатель полностью отключается. С места до сотни гибридный полноприводный кроссовер разгоняется за 9,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 194 км/ч.

Фото: jeep.com

Исполнение The North Face Edition создавалось в коллаборации с одноименным брендом спортивной одежды. Тираж спецверсии ограничен 4806 экземплярами, что отсылает к высоте горы Монблан.

Особенностью таких кроссоверов стали яркие вставки в цвете Summit Gold на кузове и наклейка на капоте с логотипом North Face. В салоне узор на передней панели из топографических линий с силуэтом Монблана и табличка с порядковым номером конкретного автомобиля.

Фото: jeep.com

Полноприводный кроссовер, в том числе и в исполнении The North Face Edition, будет доступен в украинских автосалонах бренда.

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