Jaguar заявил о выпуске двух новых E-Type (фото) — Finance.ua

Jaguar заявил о выпуске двух новых E-Type (фото) 24.10.2024, 01:15 — Технологии&Авто

Jaguar заявил о выпуске двух новых E-Type (фото)

Подразделение Jaguar Classic перевыпустило культовый спорткар E-Type. Речь не идет о большом тираже модели. Создано только два автомобиля для частного клиента.

Спорткары построены специалистами компании с нуля по оригинальным чертежам. Они стилизованы под прощальный E-Type Series III Commemorative Edition 1974 года.

Один спорткар исполнен в оттенке Signet Green, а второй — Opal Black. Чтобы достичь полного соответствия, к проекту привлекли фирму Deakin & Francis. Она изготовила логотипы из 18-каратного золота и серебра.

Не обошлось без влияния времени. В оснащение специального E-Type включили подогрев лобового стекла и Bluetooth-радио, а отделка выполнена из коричневой кожи Bridge of Weir. Изюминкой является центральная консоль, выполненная из металла, и на ней выгравирован чертеж E-Type Series I. В Jaguar заявили, что на внесение этих изменений ее специалистам пришлось потратить дополнительно более 2000 часов.

Под капотом спорткаров установлен 3,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с электронным впрыском топлива, работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Цена этих Jaguar E-Type не называется, но однозначно она исчисляется шестизначной цифрой.

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