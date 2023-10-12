Jaguar представил последний бензиновый спортивный автомобиль (фото) — Finance.ua
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Jaguar представил последний бензиновый спортивный автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Jaguar представил последний бензиновый спортивный автомобиль (фото)
Jaguar представил последний бензиновый спортивный автомобиль (фото)
Представлена ​​"прощальная" версия спорткара Jaguar F-Type. Модификация ZP Edition отсылает к культовой модели E-Type.
Об этом рассказали на сайте Motor1.
Jaguar F-Type дебютировал в 2013 году. Эта модель выпускалась в кузовах купе и кабриолет.
Версия ZP Edition будет доступна только в двух цветах кузова — Oulton Blue Gloss и Crystal Grey Gloss. Именно в эти оттенки окрашивались первые спорткары E-Type.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Автомобили украшены круглыми гоночными кругами на боковых дверях. Также Jaguar F-Type ZP Edition отличается белой отделкой радиаторной решетки и 20-дюймовыми колесными дисками с черными вставками.
Спорткар в цвете Oulton Blue Gloss сочетается с интерьером красного и черного цвета. Модель цвета Crystal Grey Gloss предлагает салон с комбинацией синего и черного цветов. Также внутри возникли уникальные логотипы с указанием серийного номера.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Jaguar F-Type ZP Edition оснащен 5,0-литровым компрессорным двигателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.
В общей сложности будет построено только 150 экземпляров специальной версии модели. Стоимость спорткара составит более 120 000 долларов.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
По материалам:
Фокус
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