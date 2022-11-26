Jaguar Land Rover сокращает производство в Великобритании из-за дефицита чипов — Finance.ua

Jaguar Land Rover сокращает производство в Великобритании из-за дефицита чипов Сегодня 03:27 — Технологии&Авто

Jaguar Land Rover сокращает производство в Великобритании из-за дефицита чипов

Компания Jaguar Land Rover сокращает производство автомобилей в Великобритании до марта, поскольку автопроизводитель уделяет приоритетное внимание производству моделей с более высокой маржей из-за нехватки полупроводников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Убыточный производитель, принадлежащий индийской Tata Motors Ltd, сократит производство производимых в Солихалле моделей Range Rover Velar и Jaguar F-Pace и нарастит производство своих самых прибыльных моделей Range Rover и Range Rover Sport, сказал источник.

JLR также может сократить производство на своем заводе в Хейлвуде, где производятся более доступные модели Evoque и Discovery Sport, хотя окончательное решение еще не принято.

«Мы продолжаем активно управлять схемами работы наших производственных предприятий, в то время как в отрасли происходят постоянные глобальные сбои в цепочке поставок полупроводников, — заявил представитель Jaguar Land Rover в электронном письме. — Спрос на наши автомобили остается высоким».

Компания ожидает увеличения поставок во второй половине финансового года JLR, который продлится до марта, сказал представитель, поскольку новые соглашения с партнерами по полупроводникам вступают в силу.

По словам источника, производство на заводе JLR Nitra в Словакии, где автопроизводитель производит наиболее продаваемый внедорожник Defender, не изменится. JLR не планирует сокращать рабочие места на своих заводах в Великобритании из-за сокращения производства, поскольку планирует возобновить работу, когда поставки чипов нормализуются.

Из-за нехватки полупроводников покупатели Range Rover последнего поколения ждали своих автомобилей больше года, а продажи некоторых моделей были приостановлены. В квартале, закончившемся в сентябре, автопроизводитель сообщил, что поставки в дилерские центры отстали от прогноза на 17%. Ранее в этом месяце генеральный директор JLR Тьерри Боллоре ушел из автопроизводителя только через два года после того, как он вступил в должность.

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