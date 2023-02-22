Jaguar Land Rover открывает в Европе еще три хаба для разработки беспилотных технологий — Finance.ua
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Jaguar Land Rover открывает в Европе еще три хаба для разработки беспилотных технологий

Фондовый рынок
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Jaguar Land Rover открывает в Европе еще три хаба для разработки беспилотных технологий
Jaguar Land Rover открывает в Европе еще три хаба для разработки беспилотных технологий
Производитель элитных автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) заявил об открытии трех новых инженерных центров в Европе для разработки технологий автономных автомобилей в рамках своего партнерства с компанией искусственного интеллекта Nvidia.
Об этом сообщает Reuters.
Эти хабы будут находиться в Мюнхене, Болонье и Мадриде. При этом у компании уже есть шесть глобальных технологических центров в США, Китае и Европе.
Штаб компании будет увеличен почти на сотню специалистов, которые будут «заниматься разработкой систем помощи водителю и искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей будущего».

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В прошлом году JLR и Nvidia объявили о многолетнем соглашении, согласно которому они будут совместно разрабатывать «компьютерный мозг и нервную систему» для автомобилей Jaguar и Land Rover, которые будут выпущены в 2025 году и позже.
Партнерство с Nvidia поможет JLR в то время, как компания пытается догнать своих конкурентов, таких как Tesla, в гонке «технологического вооружения».
Напомним, автомобильная компания Jaguar Land Rover заявила, что готова нанять работников, уволенных такими технологическими компаниями, как Meta Platforms и Twitter, для заполнения вакансий в сфере цифровых технологий и инженеров.
По материалам:
Укрінформ
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