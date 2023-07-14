Известный японский автопроизводитель официально покинул российский рынок — Finance.ua

Известный японский автопроизводитель официально покинул российский рынок Сегодня 22:23 — Фондовый рынок

Известный японский автопроизводитель официально покинул российский рынок

Isuzu Motors окончательно ушла с российского рынка и передала акции своего завода в Ульяновске российскому Sollers.

Об этом сообщает Kyodo

Совместное предприятие Isuzu и Sollers в Ульяновске было открыто в 2008 году, на нем производили грузовики и пикапы. Кроме россии, автомобили с этого предприятия поставлялись в Беларусь, Армению и Казахстан.

В 2021 году СП выпустило 3700 грузовиков, что составило около 1% от общего объема производства Isuzu в мире. С марта 2022 года в связи с введением антироссийских санкций сборочная площадка остановила свою работу. В головном офисе заявляли, что это связано с отсутствием поставок из Японии комплектов для сборки автомобилей. В настоящее время на заводе работает около 200 человек.

Напомним, в мае 2023 года российский рынок полностью покинули 8 международных компаний. Среди них — немецкий концерн Volkswagen, американская компания Authentic Brands Group, владеющая сетью спортивных товаров Reebok, немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental и другие.

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