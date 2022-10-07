Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter

Фондовый рынок
67
Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter
Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter
Инвестор-миллиардер и глава Icahn Enterprises Карл Айкан за последние месяцы купил с дисконтом акций Twitter почти на $500 млн. Разоблачив блеф гендиректора Tesla Илона Маска, он заработал на этом $250 млн.
Об этом пишет Business Insider.
Маск согласился купить компанию Twitter по цене $54,20 за акцию в апреле, но в последующие несколько месяцев он все время пытался отказаться от сделки, что спровоцировало судебный процесс и привело к падению акций Twitter.
В итоге Айкан сумел купить акции с большой скидкой по сравнению с предложенной Маском ценой. По данным издания, он купил примерно 14 млн акций по цене около $30, что равняется 2% всех акций компании.
Цена на акции Twitter выросла на 22% до $52 после того, как Маск предложил завершить выкуп Twitter на первоначально согласованных условиях.
Доля Айкана, если предположить, что он ее еще не продал, сейчас стоит около $750 млн, поэтому он получил 50% прибыль всего за несколько месяцев, отмечает издание.
Айкан решил купить акции Twitter, потому что сомневался, что Маск продолжит судебную волокиту, которую он вряд ли бы выиграл.
Некоторые инвесторы также заработали на акциях Twitter в последние недели, что позволит получить прибыль от покупки Маском компании.
Напомним, 25 апреля Илон Маск договорился с руководством Twitter о покупке соцсети за $44 млрд. А уже в середине мая бизнесмен сообщил о приостановке сделки до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. В начале июля Маск отказался от соглашения под предлогом, что Twitter не предоставил ему данные для независимой оценки количества ботов и спам-аккаунтов в соцсети.
После этого акции соцсети упали на 25% с 13 апреля — дня, когда Маск согласился на соглашение о поглощении Twitter. Затем Twitter подал в суд на Маска. Компания обвиняет миллиардера в нарушении условий соглашения о покупке соцсети и требует довести сделку до конца. 29 июля Маск подал встречный иск.
5 октября стало известно, что Маск предлагает вернуться к своему первоначальному предложению по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. О новом предложении бизнесмен уведомил руководство Twitter в письме. Предложение о возобновлении сделки появилось перед рассмотрением иска корпорации против бизнесмена, в котором Twitter требует завершения процедуры покупки. Заседание в суде Делавера намечено на 17 октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.