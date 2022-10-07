Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter — Finance.ua

Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Известный американский инвестор заработал $250 млн на блефе Илона Маска о Twitter

Инвестор-миллиардер и глава Icahn Enterprises Карл Айкан за последние месяцы купил с дисконтом акций Twitter почти на $500 млн. Разоблачив блеф гендиректора Tesla Илона Маска, он заработал на этом $250 млн.

Об этом пишет Business Insider

Маск согласился купить компанию Twitter по цене $54,20 за акцию в апреле, но в последующие несколько месяцев он все время пытался отказаться от сделки, что спровоцировало судебный процесс и привело к падению акций Twitter.

В итоге Айкан сумел купить акции с большой скидкой по сравнению с предложенной Маском ценой. По данным издания, он купил примерно 14 млн акций по цене около $30, что равняется 2% всех акций компании.

Цена на акции Twitter выросла на 22% до $52 после того, как Маск предложил завершить выкуп Twitter на первоначально согласованных условиях.

Доля Айкана, если предположить, что он ее еще не продал, сейчас стоит около $750 млн, поэтому он получил 50% прибыль всего за несколько месяцев, отмечает издание.

Айкан решил купить акции Twitter, потому что сомневался, что Маск продолжит судебную волокиту, которую он вряд ли бы выиграл.

Некоторые инвесторы также заработали на акциях Twitter в последние недели, что позволит получить прибыль от покупки Маском компании.

Напомним, 25 апреля Илон Маск договорился с руководством Twitter о покупке соцсети за $44 млрд. А уже в середине мая бизнесмен сообщил о приостановке сделки до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. В начале июля Маск отказался от соглашения под предлогом, что Twitter не предоставил ему данные для независимой оценки количества ботов и спам-аккаунтов в соцсети.

После этого акции соцсети упали на 25% с 13 апреля — дня, когда Маск согласился на соглашение о поглощении Twitter. Затем Twitter подал в суд на Маска. Компания обвиняет миллиардера в нарушении условий соглашения о покупке соцсети и требует довести сделку до конца. 29 июля Маск подал встречный иск.

5 октября стало известно, что Маск предлагает вернуться к своему первоначальному предложению по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. О новом предложении бизнесмен уведомил руководство Twitter в письме. Предложение о возобновлении сделки появилось перед рассмотрением иска корпорации против бизнесмена, в котором Twitter требует завершения процедуры покупки. Заседание в суде Делавера намечено на 17 октября.

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