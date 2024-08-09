Известная модель марки Nissan вернется в Европу — Finance.ua

Известная модель марки Nissan вернется в Европу Сегодня 07:04 — Фондовый рынок

Известная модель марки Nissan вернется в Европу

Nissan объявила о расширении своей линейки высокопроизводительных моделей Nismo в Великобритании, включая возвращение спортивных автомобилей и специальных версий популярных моделей. Компания также подтвердила, что в начале следующего года на европейском рынке появится Ariya Nismo, который станет новым флагманом среди электрических внедорожников.

Это будет первая модель с маркировкой Nismo в этом регионе после прекращения продаж GT-R Nismo из-за ужесточения экологических норм. Спортивный автомобиль Z также не был доступен в Великобритании из-за несоответствия экологическим требованиям. Однако Иван Эспиноса, руководитель глобальной продуктовой стратегии Nissan, в интервью Autocar отметил, что электрификация открывает новые возможности для возвращения таких моделей на британский рынок.

Эспиноса объяснил, что будущее высокопроизводительных автомобилей Nissan, вероятно, будет тесно связано с электрификацией, что обусловлено как стратегией бренда, так и требованиями регионального законодательства. Он также намекнул на возможность электрификации линейки GT-R, вспомнив прошлогоднюю презентацию концептуального автомобиля Hyper Force.

На вопрос о перспективах серийного производства этого автомобиля в Великобритании Эспиноса дал неоднозначный, но обнадеживающий ответ. Хоть Ariya Nismo и станет первым электромобилем под маркой Nismo, Эспиноса не раскрыл, какие другие электрические модели могут быть следующими в этой линейке.

uamotors По материалам:

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