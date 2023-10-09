Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума — Finance.ua

Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума Сегодня 12:16 — Фондовый рынок

Израильский шекель 9 октября упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters

Агентство отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.

Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян, похитили десятки других во время нападения на израильские города в субботу. В ответ Израиль начал свою операцию: израильские воздушные удары поразили жилые кварталы, тоннели, мечеть и дома официальных лиц ХАМАС в Газе в воскресенье.

Українські Новини По материалам:

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