Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Израильский шекель упал почти до 8-летнего минимума

Фондовый рынок
58
Израильский шекель 9 октября упал до почти восьмилетнего минимума по отношению к доллару США из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что валютная пара не особенно активна в азиатские часы. В последний раз шекель упал более чем на 3% против доллара до 3,9581.
Боевики исламистской группировки ХАМАС убили 700 израильтян, похитили десятки других во время нападения на израильские города в субботу. В ответ Израиль начал свою операцию: израильские воздушные удары поразили жилые кварталы, тоннели, мечеть и дома официальных лиц ХАМАС в Газе в воскресенье.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.