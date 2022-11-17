Израиль профинансировал закупку «стратегических материалов» для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Израиль профинансировал закупку «стратегических материалов» для Украины

30
Израиль профинансировал закупку «стратегического оборудования» для Украины на миллионы долларов. Страна согласилась на такой шаг под давлением США.
Об этом сообщило Haaretz.
Издание сослалось на слова западных источников. Они заявили, что высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь Украине. На этот раз они решили не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.
Оборудование будет передано через НАТО, которое поставляет оружие в Украину. Впрочем, финансирование «стратегического оборудования» было разовым. Следующее правительство будет решать, продолжать ли такую поддержку по просьбе НАТО.
В последние месяцы Израиль разрешил некоторым странам НАТО, как Великобритания, передавать Украине системы вооружения. Среди них оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, изготовленные израильскими компаниями.
Кроме того, американские источники свидетельствуют о том, что Иерусалим тайно помогает Украине в сфере разведки.

Справка Finance.ua:

  • Литовцы собрали 250 тысяч долларов на дрон для будущего украинского флота морских дронов и дали ему название «Peace Дец».
По материалам:
Bykvu
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.