Израиль профинансировал закупку «стратегических материалов» для Украины — Finance.ua

Израиль профинансировал закупку «стратегических материалов» для Украины Сегодня 15:35

Израиль профинансировал закупку «стратегического оборудования» для Украины на миллионы долларов. Страна согласилась на такой шаг под давлением США.

Об этом сообщило Haaretz

Издание сослалось на слова западных источников. Они заявили, что высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь Украине. На этот раз они решили не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.

Оборудование будет передано через НАТО, которое поставляет оружие в Украину. Впрочем, финансирование «стратегического оборудования» было разовым. Следующее правительство будет решать, продолжать ли такую поддержку по просьбе НАТО.

В последние месяцы Израиль разрешил некоторым странам НАТО, как Великобритания, передавать Украине системы вооружения. Среди них оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, изготовленные израильскими компаниями.

Кроме того, американские источники свидетельствуют о том, что Иерусалим тайно помогает Украине в сфере разведки.

Справка Finance.ua:

Литовцы собрали 250 тысяч долларов на дрон для будущего украинского флота морских дронов и дали ему название «Peace Дец».

Bykvu По материалам:

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