Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС — Finance.ua
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Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Сегодня 20:30Энергетика
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Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕСИзраиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС
Израиль подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривающий экспорт израильского природного газа в страны Европейского Союза.
Об этом сообщает KAN.
Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар встретилась в Египте с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из ЕС и Египта, чтобы подписать меморандум. Газ будет транспортироваться в Европу через Египет, говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания, затем его автоматически продлят еще на два года.
После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение снизить зависимость от российских энергоносителей. Поэтому блок обратился к ряду стран, среди которых Израиль, с просьбой подписать соглашения об экспорте газа на континент.
По материалам: УНН
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