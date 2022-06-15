Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС — Finance.ua

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Сегодня 20:30 — Энергетика

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Израиль подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривающий экспорт израильского природного газа в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает KAN

Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар встретилась в Египте с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из ЕС и Египта, чтобы подписать меморандум. Газ будет транспортироваться в Европу через Египет, говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания, затем его автоматически продлят еще на два года.

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение снизить зависимость от российских энергоносителей. Поэтому блок обратился к ряду стран, среди которых Израиль, с просьбой подписать соглашения об экспорте газа на континент.

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