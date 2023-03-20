Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну — Finance.ua
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Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

Валюта
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Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну
Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну
Курс доллара в Украине в условиях полномасштабной войны зафиксирован, но в феврале наличный курс гривны к доллару США заметно укрепился, а сейчас продолжаются тенденции к укреплению.
Что происходит с курсом, каким он может стать до конца весны и стоит ли покупать валюту, рассказал председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии Новости.Live.

Курс доллара в Украине

«Как политик, возглавляющий профильный финансовый комитет, я не могу давать конкретные прогнозы официального курса, потому что это может повлиять на ожидания. С начала войны курс зафиксирован, в июле прошлого года произошла его разовая коррекция до 36,7 грн/долл. С тех пор состояние платежного баланса улучшилось, а именно он измеряет приток/утечку валюты и отражает внешнюю финансовую позицию страны», — говорит Гетманцев.
Во второй половине года сальдо платежного баланса было положительным.
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«У нас рекордные показатели дефицита торговли товарами и услугами (из-за заблокированного экспорта, разрушений, расходов мигрантов за рубежом), значительный отток валюты по операциям частного сектора (валюта вне банков, невозврат торговой выручки). Но этот отток покрывается прежде всего за счет значительных поступлений внешней финансовой помощи от партнеров (гранты, кредиты), устойчивыми частными трансфертами, объемами оплаты труда от нерезидентов, сокращением процентных выплат по иностранным инвестициям», — добавил нардеп.

Укрепление курса доллара

Он отметил, что ситуация с платежным балансом и ЗВР отражается на валютном рынке. Наличный курс гривны по отношению к доллару США в феврале заметно укрепился.
По данным НБУ, в феврале средневзвешенный курс гривна-доллар США по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/долл., на конец месяца — 38,94 грн/долл. Это наиболее низкий курс доллара по отношению к гривне соответственно с августа и 21 июля прошлого года, когда был скорректирован официальный курс.
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В марте тенденции к укреплению наличного курса продолжаются. За первую декаду месяца средневзвешенный курс продажи — 38,82 грн/долл.
С начала года наличный курс гривны к доллару США укрепился на 5,4% (на 10 марта).
Спред между официальным и наличным курсом к концу февраля сократился до 5%.

Коррекция курса

«На сегодняшний день я не вижу фундаментальных оснований для коррекции нынешнего официального обменного курса. Кстати, правительство также улучшило свои ожидания, как видно из проекта последних изменений в бюджет, где отражено уменьшение предельного объема госдолга и расходов на его обслуживание из-за ожидаемого укрепления курса (напомню, прогноз правительства на этот год был 42,2 грн/долл. (в среднем за год)», — отметил Гетманцев.
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По его мнению, целесообразность покупки валюты — личный выбор граждан.
«Те, кто покупал валюты в начале января, например, потеряли, если будут менять валюту сейчас. Если есть потребность в диверсификации сбережений, то советовал бы воспользоваться специальными депозитными продуктами, о которых говорилось выше», — добавил он.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Novyny.live
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