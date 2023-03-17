Банкиры назвали причины укрепления курса гривны: ожидают его сохранение до конца марта — Finance.ua

Банкиры назвали причины укрепления курса гривны: ожидают его сохранение до конца марта Сегодня 14:00 — Валюта

Наличный курс гривны укрепился за последние недели до 37,5-39 грн/$ благодаря сезонным факторам и действиям Национального банка Украины (НБУ) и сохранится на таких значениях как минимум до конца марта, прогнозируют опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

Укрэксимбанка Антон Болдырев. «С конца февраля мы могли наблюдать процесс активного укрепления нацвалюты на наличном рынке, начавшийся еще в январе этого года. С тех пор укрепление гривны достигло около 6%: с 41 грн/$ до текущих значений около 38,5 грн/$. Среди основных факторов, способствовавших этому, можно отметить традиционное сезонное усиление нацвалюты и поведение населения на фоне ранее принятых мер Нацбанка», — отметил директор департамента казначейско-инвестиционных услуг

По его словам, следует отметить и отсутствие эмиссионного финансирования государственных расходов с начала года благодаря активизации внутреннего долгового рынка и улучшению ритмичности в поступлении помощи от стран-доноров.

Банкир добавил, что сезонным фактором является активизация аграриев накануне весенней посевной кампании.

Он пояснил, что в дальнейшем часть такой валюты реализуется на наличном рынке по более высокому курсу.

«Одновременный отвод части спроса на наличную валюту и подкрепление предложения за счет депозитов способствует снижению рисков дефицита валюты на рынке, который наблюдался в течение сентября 2022 года. Гривна получает поддержку и от недавних шагов НБУ по повышению привлекательности активов в нацвалюте из-за увеличения для банков требований резервирования по текущим средствам клиентов», — отметил эксперт.

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Его мнение разделяет аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

«Несмотря на фиксированный курс и валютные ограничения, мы наблюдаем типичное для времен плавающего курса укрепление гривны в феврале-марте. Отчасти этому могла способствовать продажа валюты аграриями для проведения посевной. Но значительное влияние на укрепление гривны оказала возможность покупки физлицами валюты на срочные депозиты», — отметил он.

По его словам, эти депозиты пользовались большой популярностью осенью и зимой, когда существовал спрэд между наличным и безналичным курсом, и чем больше людей воспользовались им, тем больше снижалась разница курсов.

Он прогнозирует, что наличный курс будет сохранять колебания в диапазоне 37,5-39 грн/$, поскольку сохранение возможности для физлиц покупать валюту на депозит и предыдущий опыт усиления гривны сдерживают ажиотажный спрос на наличную валюту в случаях ухудшения ожиданий. Однако ухудшение финансовых условий на мировых рынках может усилить волатильность и на украинском рынке, отмечает банкир.

«По моему мнению, фактором (укрепления гривны на наличном рынке) было просто увеличение предложения и уменьшение спроса на наличную валюту. Многие физлица регулярно покупают безналичную валюту под трехмесячные депозиты», — отметил директор департамента глобальных рынков ОТП Банка Андрей Шпилевский.

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Со своей стороны, начальник управления казначейских операций банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко объяснил, что укреплению наличного курса способствовали те инструменты, которые регулятор запустил еще осенью 2022 года и которые начали «давать свои плоды».

В частности, суммы трехмесячных депозитов в гривне с возможностью дальнейшего снятия их через кассу банка в долларах по истечении срока вклада начали перетекать на черный наличный рынок, где курс отличался от безналичного на 6-7%, и это дополнительное предложение валюты способствовало обвалу наличного доллара.

«Учитывая, что общий объем таких депозитов превысил эквивалент $1,3 млрд, вероятнее всего, мы увидим дальнейшее снижение курса. Однако это дополнительное предложение будет работать, пока существует маржа между безналичным и наличным рынком, поэтому их полное сближение маловероятно, но не исключается возможность временного снижения наличного курса до уровня 38 грн/$. Более вероятным кажется медленное снижение курса до уровня 38,2-38,3 грн/$ (во второй половине марта. — Ред.)», — добавил эксперт.

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